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Сегодня, 17:33

Непомнящий после поражения в Кубке мира: «Добби свободен»

Руслан Минаев
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал фото после поражения в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Он уступил представителю Индии Видиту Гуджрати на тай-брейке пятого раунда Кубка мира.

«Добби свободен», — написал россиянин в соцсети.

Турнир в Баку завершится 24 августа.

33-летний Непомнящий является вице-чемпионом мира 2021 и 2023 годов, чемпионом Европы 2010 года, двукратным победителем командного ЧМ в составе команды России (2013 и 2019). Также на его счету две победы в чемпионате России (2010 и 2020).

Ян Непомнящий
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