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Непомнящий об 11-й партии матча за звание чемпиона мира: «Я не стремился форсировать ничью»

Руслан Минаев
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Сегодня у меня не было цели форсировать ничью. Просто так получилось, что мы обменялись всеми фигурами. В общем, я просто пытаюсь играть в шахматы.

Впереди еще три партии. Я должен показать в них все, на что способен. Очевидно, что ничего в матче еще не решено", — цитирует россиянина пресс-служба ФИДЕ.

После 11 партий Непомнящий лидирует со счетом 6-5. Победу гарантируют 7,5 очка.

Следующая партия пройдет в среду, 26 апреля. Начало — в 12.00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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