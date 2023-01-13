Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал «СЭ», почему надел футболку в аргентинских цветах и с цитатой Лионеля Месси: «Че уставился, придурок? Иди отсюда!» — которую он сказал в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегорста на чемпионате мира по футболу.

— На самом деле это был спор с другом, что если Аргентина выиграет, то блиц буду играть в такой забавной футболке.

— Не было сомнений, надевать или нет? Довольно провокационная цитата.

— Я на этот счет не задумывался. Все вольны переводить по-своему. Цитата довольно безобидная, потому что наш перевод не совсем точный. Bobo — это дурачок. Наверное, тоже не самое приятное слово. Но, мне кажется, переводили более резко, чем оно того заслуживает. Скорее это детское оскорбление в испаноязычных странах. Если хотят обидеть, то говорят другие слова.

— Не думали, что соперник может принять на свой счет?

— Там было 20 соперников в течение двух дней. Надеюсь, что никто не принял на свой счет. Почти все смотрели чемпионат мира по футболу. Сожалею, если это кого-то обидело, но надеюсь, что здоровое чувство юмора все-таки присуще людям.

— Где вы взяли эту футболку?

— Из Испании передали. Друг там как раз живет.

— Болели за Аргентину из-за Месси?

— Главным образом да. Мне казалось, что титул увенчает карьеру. Если кто-то из участников чемпионата мира заслужил, то это, наверное, он.

— Почему он заслужил?

— Можно породить волну споров, но он один из величайших, если не величайший в истории футболист. Не только по статистике, но и по ощущениям, — сказал Непомнящий «СЭ».