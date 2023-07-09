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Сегодня, 17:49

Российский шахматист Алексеенко сменил спортивное гражданство

Мария Гусева
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Гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Теперь 26-летний шахматист будет выступать под флагом Австрии.

Смена гражданства была подтверждена ФИДЕ 7 июля. Спортсмен уже имеет право выступать за другую федерацию.

26-летний Алексеенко — чемпион мира среди юношей до 14 лет (2011), двукратный чемпион России по шахматам в составе команды «Медный всадник», трехкратный победитель Мемориала Чигорина, победитель финала Кубка России (2018), участник турнира претендентов (2020), квалифицировавшийся по выбору организаторов соревнования. По итогам турнира набрал 5,5 очков и занял 7-е место из 8.

Источник: https://tass.ru/sport/18228379
Шахматы
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