Гоганов: «Регулярные сборы могут позволить себе только семь-восемь наших элитных шахматистов»

Российский шахматист Алексей Гоганов в интервью «СЭ» рассказал, что давно работает без личного тренера.

— У вас есть постоянный тренер?

— Уже очень давно занимаюсь сам. Есть люди, которые помогают периодически. Тот же Сергей Владимирович Иванов. Но это не такая систематизированная работа, как, допустим, у Яна Непомнящего или Андрея Есипенко. Условно: созвонились, обсудили какой-то вариант, иногда встретились. Но не так, что поехали на сборы на три недели и с утра до ночи занимаемся шахматами. Наверное, где-то этого не хватает, потому что, когда бесконечно смотришь на оценки компьютера, начинаешь потихоньку сходить с ума. Это бесконечное дерево с оценкой «нули». Живое общение ценно. Поговорил с соперниками после партии, люди высказали какие-то мнения о позиции. А не эти бесконечные «0,10», «0,05» и так далее.

— Регулярные сборы мало кто может себе позволить.

— Около семи-восьми наших элитных шахматистов. Думаю, у них есть такие возможности. Говорю это не в упрек. Сейчас условия в стране стали гораздо лучше. Потому что когда я был молодым, то такой возможности не было ни у кого. То есть я помню, что, когда я занимался с международным мастером Климовым (сейчас уже гроссмейстером), это считалось чем-то уникальным. Вспоминаю эпизод, когда ко мне подходил Аниш Гири и хвастался, что «у моего тренера в турнире меньше очков, чем у меня». Анишу тогда было 12 лет, рейтинг примерно 2200.

Гоганов стал одним из героев «Аэрофлот Опен». Гроссмейстер из Санкт-Петербурга набрал 6,5 очка и поделил 2-9 места (по дополнительным показателям стал седьмым).