Российский шахматист Гальченко отметил, что не отправлял жалобу на Крамника

Российский шахматист Матвей Гальченко в интервью «СЭ» поделился деталями конфликта с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, который был отстранен от призовых турниров Chess.com на три месяца.

— Крамник говорит, что его забанили по вашей жалобе. Так ли это?

— Начну с того, что Chess.com никого не банит по жалобам людей в социальных сетях. Тем более мое видео было на русском языке, и я лично никаких жалоб на Владимира не отправлял. Хотя на самом сайте есть опция «пожаловаться». Мне это абсолютно не надо. Я снял видео для своих подписчиков, описав ситуацию, не выдвигая никаких обвинений. Просто подвел зрителей к каким-то логическим выводам. Мне было все равно, как отреагирует платформа, забанят Крамника или нет. Но Владимир сам признался в этом (игре под другим аккаунтом). На своем YouTube-канале, в соцсети Х, в комментариях под моим видео. После такого, видимо, они решили действовать.

Видел, что один из моих подписчиков написал, что он отправил жалобу, но это точно был не я. Да и в официальном релизе Chess.com говорится, что Крамник отстранен от призовых турниров после собственного признания.

— Что вы думаете о словах Крамника, который говорит, что «в качестве эксперимента для сбора данных и проверки методов читинга на Chess.com сыграл несколько турниров под ником Krakozia».

— Во-первых, Крамник играл под этим ником не несколько турниров, а со второй половины сентября до конца декабря, не пропуская ни одного «Титульного вторника». Он говорит, что многие об этом знали. Но это не так. Например, наш элитный гроссмейстер Дмитрий Андрейкин рассказал любопытную историю на стриме канала ChessMaster. С основным аккаунтом Крамника у него счет 5:2 (в пользу Андрейкина). А когда Владимир играл под аккаунтом Krakozia, то выносил Дмитрия в одну калитку. И он предполагает, что Крамник в этих партиях сам пользовался компьютерными подсказками. Возможно, чтобы проверить, как работает алгоритм.

Во-вторых, в последнее время Крамник делает много заявлений, которые не подкреплены никакими аргументами. Большинство членов шахматного сообщества уже не воспринимают его всерьез. И когда он говорит, что использовал игру на платформе под другим аккаунтом для сбора статистики, то это звучит странно. Например, если опросить людей, отбывающих тюремное наказание, то большинство скажут, что они невиновны. Тут то же самое. Начать играть под чужим именем, используя подсказки движка, а когда тебя поймают, сказать, что ты проверял античитерские меры на платформе. Мол, молодцы, ловите нечестных игроков.