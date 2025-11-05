Видео
5 ноября, 17:03

Непомнящий — о Кубке мира в Индии: «Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать»

Алина Савинова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после поражения на Кубке мира по шахматам раскритиковал ФИДЕ за проведение турнира в Индии.

Во втором круге россиянин уступил индийцу Диптаяну Гхошу (0,5:1,5), занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ, и потерял шансы попасть на Турнир претендентов-2026.

«Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ, надо отдать должное, удалось удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать», — написал Непомнящий в своем Telegram-канале.

На момент начала турнира Непомнящий занимал 19-е место в рейтинге ФИДЕ. После поражения он впервые с 2017 года не войдет в топ-20 рейтинга по классическим шахматам.

4

  • Ganimed

    Самый топ 64-это Алехин, если бы собрать всех вместе в одно время, то Алехин бы всех уделал:joy:Второго поставлю Ботвинника, а третий точно Каспаров, но это имха:sunglasses:

    05.11.2025

  • Ganimed

    Еврей плаксивый:joy:На родину езжай, там тебя встретят и сопли утрут:sunglasses:

    05.11.2025

  • andy1962

    совсем деградировал Ян...В принципе, уже было понятно , когда в истерике безнадежно сливал карлсону...

    05.11.2025

  • Archon

    Что за стоны и отмазки,крошка?? Возомнил себя Фишером,который ТРЕБОВАЛ:"Тишина и хорошее освещение"(с).

    05.11.2025

    Шахматы
    Ян Непомнящий
