Непомнящий — о Кубке мира в Индии: «Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после поражения на Кубке мира по шахматам раскритиковал ФИДЕ за проведение турнира в Индии.

Во втором круге россиянин уступил индийцу Диптаяну Гхошу (0,5:1,5), занимающему 237-е место в рейтинге ФИДЕ, и потерял шансы попасть на Турнир претендентов-2026.

«Я уже играл в Индии (в 2019 году в Калькутте), поэтому плюс-минус понимал, какие будут условия. Но ФИДЕ, надо отдать должное, удалось удивить. Про шахматную часть сказать совсем нечего. Одно из тех мест, из которых не обидно уезжать», — написал Непомнящий в своем Telegram-канале.

На момент начала турнира Непомнящий занимал 19-е место в рейтинге ФИДЕ. После поражения он впервые с 2017 года не войдет в топ-20 рейтинга по классическим шахматам.