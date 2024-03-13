Рублевский отметил, что шахматисткам необходимо участвовать в мужских турнирах

Старший тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский считает, что участие в мужских турнирах полезно и совершенно необходимо для шахматисток.

«Женщинам тяжеловато участвовать в мужских турнирах, но полезно. Я считаю, что это не только полезно, но и совершенно необходимо. Здесь другая школа, другие стили, другой подход, это, безусловно, повышает уровень», — приводит ТАСС слова Рублевского.

Со 2 по 8 марта в Москве проходил турнир «Аэрофлот Опен», проводимый Федерацией шахмат России и крупнейшим отечественным авиаперевозчиком. В нем мужчины играли вместе с женщинами.