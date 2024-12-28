Рублевский считает, что Лагно, Боднарук и Гарифуллина будут бороться за медали ЧМ по рапиду

Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский в интервью «СЭ» подвел итоги второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке. До конца женского турнира осталось сыграть три тура.

— Действующая чемпионка мира Анастасия Боднарук после неудачного первого дня взяла 3,5 очка из 4, приблизившись к группе лидеров.

— Действительно, Настя взбодрилась, провела несколько очень сильных партий. Как я и говорил перед турниром, она в хорошей форме. Поэтому списывать ее со счетов точно не стоит.

— Боднарук и Лея Гарифуллина на очко отстают от лидирующей группы, Екатерина Лагно на пол-очка.

— Лагно показывает свой класс. С каждым днем играет все сильнее и сильнее в Нью-Йорке. Очень надеюсь, что в третий день она будет претендовать на титул. Но и один балл отставания — не приговор. В заключительных трех турах лидеры будут играть между собой, поэтому потери неизбежны. Очень важным будет девятый тур, где у всех наших девушек будут серьезные соперники (Лагно сыграет с четвертой «сеяной» Александрой Костенюк, которая теперь представляет Швейцарию, Гарифуллина — с третьей «сеяной» Тань Чжунъи, Боднарук — с Ирине Харисма Сукандар. — Прим. «СЭ»).

После 8 туров гонку возглавляют чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Хампи Конеру и Дронавалли Харика (обе — Индия), набравшие по 6,5 очков из 8. Россиянка Екатерина Лагно отстает от лидеров на половину балла, Лея Гарифуллина и Анастасия Боднарук — на 1 очко.