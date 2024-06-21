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Шахматы

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Макарян — о перспективах 8-летнего Шогджиева: «Верю, что он станет чемпионом мира»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпионат России среди юниоров (до 21 года), победитель командного чемпионата России Рудик Макарян в интервью «СЭ» поделился мнение о главных талантах российских шахмат.

— Интересно твое мнение о новом поколении наших игроков. Кто самый сильный, на твой взгляд?

— Подрастает очень неплохое поколение. Говорю про ребят до 15. Самый сильный... Назову Ваню Землянского. На опене в Шардже он сыграл очень сильно, выполнил норму гроссмейстера. Да и вообще Землянский силен во всех видах шахмат, в том числе онлайн. Думаю, в будущем он будет игроком элиты.

Если говорить про шахматистов до 10 лет, то, конечно, выделю Рому Шонгджиева. Это один из самых талантливых людей, которых я встречал в своей жизни. Надеюсь, у него все получится. Потому что он не только сильный шахматист, но и приятный парень.

— Как проходили твои партии с ним?

— Играя с ним, никогда не ощущаешь себя комфортно. Партии получаются тяжелые, напряженные. хотя, казалось бы, должен обыгрывать такого юного шахматиста с закрытыми глазами. Рома всегда навязывает борьбу, применяет новинки. Даже проигрывал ему. В целом верю, что он станет чемпионом мира.

Рудик Макарян. «Я на стороне наивных: читеры есть, но их не так много». Интервью чемпиона России по шахматам среди юниоров
Шахматы
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