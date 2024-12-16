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Шахматы

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Рязанцев назвал блестящей игру Есипенко на турнире в Катаре

Даниил Аршавский
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Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев высоко оценил победу гроссмейстера Андрея Есипенко на турнире в Катаре.

«Андрей Есипенко выиграл одну из сильнейших и крупных «швейцарок» мира в Катаре. Он сыграл там блестяще и как раз обошел Эригайси. Так что шансы у нас будут, надо подойти в хорошей форме к отборочным турнирам», — цитирует Рязанцева ТАСС.

22-летний Есипенко стал победителем турнира в Катаре, набрав 7,5 очков в 9 партиях. В последнем туре россиянин сыграл вничью с Арджуном Эригайси.

Источник: ТАСС
Шахматы
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