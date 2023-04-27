Рязанцев считает, что Дин Лижэнь не допустит тай-брейка

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказал мнение, что в финальной партии за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем не будет ничьей.

«В 14-й партии нас ждет такая же игра, какая была в предыдущей. Большая борьба, большая игра. Полагаю, что Дин попытается навязать белыми сложную позицию и не доводить дело до ничьей. Так что, я думаю, тай-брейка мы не увидим. Победитель будет определен в основное время, как бы сказали в футболе», — приводит слова Рязанцева RT.

В субботу, 29 апреля, состоится последняя, 14-я, партия с классическим контролем времени — россиянин будет играть черными. В случае равного счета в матче будет назначен тай-брейк (он пройдет 30 апреля).