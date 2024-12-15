Рязанцев считает, что индийского шахматиста Гукеша рано сравнивать с Карлсеном

Тренер сборной России по шахматам Александр Рязанцев считает, что индийцу Доммараджу Гукешу нужно показывать стабильную игру на протяжении нескольких лет, чтобы его можно было сравнивать с нынешним лидером мирового рейтинга норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Я думаю, что рано сравнивать Гукеша с Магнусом Карлсеном. Раньше в матче за титул боролись лучшие шахматисты планеты, но сейчас Дин Лижэнь опустился в рейтинге и не показывал чемпионской игры в последние два года. Карлсен остается сильнейшим шахматистом планеты, и, чтобы Гукеша можно было с ним сравнивать, нужно стабильно показывать хотя бы такой же уровень на протяжении многих лет», — цитирует Рязанцева ТАСС.

В этом году 18-летний Гукеш обыграл китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону (7,5:6,5) и стал 18-м чемпионом мира. Карлсен является 16-м чемпионом. В 2022-м он отказался защищать свой титул.