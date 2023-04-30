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Сегодня, 13:37

Рязанцев считает, что первая партия тай-брейка для Непомнящего сложилась непросто

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказался о ничейном результате первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Первая партия для Яна Непомнящего сложилась непросто. В дебюте Дин Лижэнь получил инициативу и небольшой перевес. Но, потом Ян организовал контригру, вышел ладьей на h5, создал встречную угрозу королю и Лижэнь стал допускать ошибки, благодаря которым у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался. В целом, партия получилась очень интересной с небольшим количеством неточностей. Надеюсь, Ян отлично проведет дебют следующей партии. Болеем за него», — приводит RT слова Рязанцева.

Ранее сообщалось, что россиянин и китаец сыграли вничью в первой партии на тай-брейке.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142778-ryazancev-partiya-nepomnyaschii
Шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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