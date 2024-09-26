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Шахматы

Сегодня, 12:50

Самарская область примет XXII Всероссийские соревнования среди сельских школьников

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XXII Всероссийские соревнования по шахматам среди обучающихся, проживающих в сельской местности, пройдут в загородном комплексе «Циолковский» (Самарская область) со 2 по 10 октября.

В них примут участие сборные команды, сформированные из обучающихся сельских общеобразовательных организаций, сельских детско-юношеских спортивных школ, сельских детских шахматных клубов субъектов Российской Федерации в возрасте 16 лет и моложе.

Соревнования — лично-командные, проводятся раздельно среди юношей и девушек. На данный момент зарегистрировались 224 участника — это 49 команд из 36 регионов России. Участников ждет обширная дополнительная программа.

Пресс-служба ФШР

Шахматы

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