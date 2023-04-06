Секундант Непомнящего: «Матч за шахматную корону будет не только борьбой нервов, а еще и будет богат на красивые ходы»

Секундант российского шахматиста Яна Непомнящего Сергей Кишнев рассказал, каким будет матч за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Китаец — жесткий, волевой спортсмен. Здесь будут не только быстрые шахматы, будут быстрые шахматы на фоне усталости. Это уже другие быстрые шахматы.

Спортсмены много тренируются, и разница в классе не такая большая, как была раньше, и в командных видах спорта, и в личных. Разница стирается, тем более в шахматах, когда гроссмейстеры готовятся вместе с самыми сильными компьютерными программами. То есть в дебюте они пытаются играть, как компьютер, максимально долго. Поэтому, да, разница небольшая. Любой минимальный какой-то момент, который выведет одного из себя на какое-то время, или, наоборот, поможет, он может решить судьбу матча. Я сегодня видел Дин Лижэна. Сухой, поджарый, видно, собран.

Они примерно равны по силам и по рейтингу. Ян творческий шахматист, играет красивые партии, он результативный шахматист, способен выдать яркую, красивую идею. Я надеюсь, что матч будет не только борьбой нервов, а еще и будет богат именно на красивые ходы, какие-то яркие комбинации, незабываемые идеи», — приводит KP.RU слова Кишнева.

В пятницу, 7 апреля, в Астане стартует матч за шахматную корону.