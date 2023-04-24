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Сегодня, 17:36

Секундант Непомнящего рассказал, как заготовки Лижэня оказались в открытом доступе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Секундант российского гроссмейстера Яна Непомнящего Сергей Кишнев рассказал, как заготовки Дина Лижэня оказались в открытом доступе.

«Ян больше не рискует? Ну да, все-таки лидерство давит. Перевес в очко, и рисковать совсем не хочется. А здесь осталось три партии, две черными, и надо в них отстояться, сохранить энергию. Выложенные в сеть партии Дина старые или заготовки к этому турниру? Нет, это они в феврале, скорее всего, играли, может быть, Раппорт, может быть, сам Дин. Они создали, аккаунты на lichess, Chess.com, играли тренировочные партии, проверяли дебютные идеи. То есть никто ничего не воровал, это просто в открытом доступе кто-то раскопал. В принципе это много не дает, нельзя сказать, что это какое-то подспорье или что-то меняет», — приводит слова Кишнева «KP.RU».

После 11-й партии счет в матче 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится 26 апреля.

 

 

шахматы
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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