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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 17:35

Карякин выразил поддержку Гуниной: «Уважаю ее. Она очень мужественный спортсмен»

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Гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» поддержал Валентину Гунину в связи с ее болезнью.

«Когда я последний раз поздравлял Валентину в различных СМИ, говорил о том, что она очень мужественный спортсмен. Она проходит через многие проблемы, при этом умудряясь побеждать. Это великий подвиг. Мы видимся периодически на разных мероприятиях, общаемся. Я очень уважаю ее как спортсменку и всегда готов ее поддержать», — сказал Карякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее Валентина Гунина в интервью «СЭ» рассказала о том, что болеет волчанкой.

30 декабря прошлого года Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью
Шахматы
Валентина Гунина
Сергей Карякин (шахматы)
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