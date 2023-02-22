Карякин: «Логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что думает о возможном скором переходе Федерации шахмат России из Европы в Азиатскую федерацию шахмат.

«Сам переход в Азиатскую федерацию шахмат верный. Нам не дают возможности выступать на европейских соревнованиях. Нас всячески притесняют и дают знать, что нам там не рады. Нет смысла ломиться туда, где нас не ждут. Конечно, логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее! Китай и Индия, в особенности — страны, где шахматы развиваются наиболее активно. Мы во всех отношениях выигрываем. Конечно, конкуренция станет жесткой, и нашим спортсменам будет тяжелее, но это придаст стимул развиваться, прогрессировать и становится сильнее!» — приводит Sport24 слова Карякина.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.