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22 февраля, 22:31

Карякин: «Логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что думает о возможном скором переходе Федерации шахмат России из Европы в Азиатскую федерацию шахмат.

«Сам переход в Азиатскую федерацию шахмат верный. Нам не дают возможности выступать на европейских соревнованиях. Нас всячески притесняют и дают знать, что нам там не рады. Нет смысла ломиться туда, где нас не ждут. Конечно, логично перейти в Азиатскую федерацию шахмат. На самом деле там конкуренция сильнее! Китай и Индия, в особенности — страны, где шахматы развиваются наиболее активно. Мы во всех отношениях выигрываем. Конечно, конкуренция станет жесткой, и нашим спортсменам будет тяжелее, но это придаст стимул развиваться, прогрессировать и становится сильнее!» — приводит Sport24 слова Карякина.

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

Источник: https://sport24.ru/news/other/2023-02-22-grossmeyster-karyakin-rossiyskiye-shakhmaty-vo-vsekh-otnosheniyakh-vyigryvayut-perekhodya-v-aziyu
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