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Сегодня, 14:49

Сергей Карякин возглавил Федерацию шахмат Подмосковья

Сергей Карякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин избран президентом Федерации шахмат Подмосковья. 33-летний шахматист был единственным кандидатом.

«Карякин избран единогласно», — приводит ТАСС слова министра физической культуры и спорта Московской области Абаренова.

Бывший президент организации Николай Попов ранее заявил о снятии полномочий по состоянию здоровья.

Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам в 2012 году и блицу в 2016-м. Россиянин является обладателем Кубка мира-2015.

Источник: https://tass.ru/sport/17140347
Сергей Карякин (шахматы)
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