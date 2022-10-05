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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 20:29

Сергей Карякин выиграл соревнования по блицу на турнире «Шахматные звезды»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл соревнования по блицу на международном турнире «Шахматные звезды», который прошел в Москве.

По итогам 18 партий Карякин набрал 12 очков. Вторым стал Владислав Артемьев, который также набрал 12 очков, но уступил Карякину по дополнительным показателям.

Третью строчку занял Владимир Крамник, у которого 11 очков.

В турнире «Шахматные звезды» приняли участие 10 спортсменов из России, Индии, Азербайджана и Испании. Призовой фонд составил 14,3 миллиона рублей.

32-летний Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, также он в 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.

Сергей Карякин (шахматы)
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