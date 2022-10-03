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Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что шахматисты имеют мало шансов выиграть партию против современного компьютера или телефона.
«Объективно скажу, шансов немного сейчас, играя против компьютера или телефона. В лучшем случае делаешь ничью, редко. Машины тут нас «поработили», — цитирует Карякина ТАСС.
В понедельник Карякин принял участие в сеансе одновременной игры против юных шахматистов, ходы которым подсказывал искусственный интеллект Mendeleev Chess.
32-летний Сергей Карякин проиграл 10-летнему Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры.