Сергей Карякин заявил, что шахматисты имеют мало шансов выиграть партию против современного компьютера или телефона

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что шахматисты имеют мало шансов выиграть партию против современного компьютера или телефона.

«Объективно скажу, шансов немного сейчас, играя против компьютера или телефона. В лучшем случае делаешь ничью, редко. Машины тут нас «поработили», — цитирует Карякина ТАСС.

В понедельник Карякин принял участие в сеансе одновременной игры против юных шахматистов, ходы которым подсказывал искусственный интеллект Mendeleev Chess.

32-летний Сергей Карякин проиграл 10-летнему Матвею Юрасову в сеансе одновременной игры.