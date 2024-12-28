Рублевский о дисквалификации Карлсена: «Он привык к особым условиям»

Главный тренер женской сборной России по шахматам, титулованный гроссмейстер Сергей Рублевский в интервью «СЭ» высказался о скандальном снятии Магнуса Карлсена с ЧМ по рапиду и блицу, который в эти дни проходит в Нью-Йорке.

— Если Непомнящий ограничился штрафом, то Карлсена и вовсе сняли с турнира из-за несоблюдения дресс-кода. В ваше время тоже были такие суровые правила?

— Почти всю мою активную карьеру никакого дресс-кода на турнирах ФИДЕ не было. Он появился, когда я уже заканчивал. Могу сказать, отменять дресс-код после этого случая не стоит. Без него шахматные турниры смотрятся непрезентабельно. А вот насколько он должен быть строгий и как соблюдаться — это другой вопрос. Такие вещи надо обсуждать заранее, а не во время турнира. Перед любым крупным стартом организаторы делают долгое совещание с игроками, где отвечают на все вопросы.

— Дисквалификация за джинсы не перебор?

— Она наступила из-за того, что Магнус не захотел выполнить требования. Штраф выписали, а я все равно не буду переодеваться. Все-таки речь идет об опытном игроке, для которого это не первый турнир в карьере.

Понятно, что в последние годы Карлсену многое сходило с рук. Не только несоблюдение дресс-кода. Помню, он игнорировал пресс-конференции, на прошлом ЧМ в Самарканде у него была отдельная комната отдыха (многим игрокам это не нравилось). Человек привык к особым условиям. Но когда правила стали равны для всех, то произошел такой момент. Безусловно, неприятный.

ФИДЕ отстранила 34-летнего норвежца от турнира из-за несоблюдения дресс-кода. Карлсен пришел на матч в джинсах и после штрафа главный судья турнира Алекс Головчак исключил действующего чемпиона мира по рапиду. Карлсен также снялся с чемпионата мира по блицу.