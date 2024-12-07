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Шипов: «Если до матча Гукеш был фаворитом, то теперь шансы равны»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что индиец Доммараджу Гукеш показывает нервозную игру в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. После девяти партий счет в матче 4,5:4,5. Десятая партия пройдет 7 декабря.

«Сейчас Гукеш очень нервничает, так как каждая ничейная партия приближает тай-брейк, что сейчас на пользу чемпиону мира. Он умеет очень хорошо играть в быстрые шахматы, а претендент в них не так силен. Накануне произошла партия, в которой индийский шахматист получил перевес, но ему не хватило цепкости, чтобы его реализовать, поспешил он с какими-то завоеваниями, взял пешку, которую очень легко было отвоевать.

Ближе к 30-му ходу возникло ничейное окончание, и многие были уверены, что партия быстро закончится, но Гукеш занервничал, а Дин Лижэнь начал давить. Партия в итоге завершилась вничью, но видно, что китаец выжидает, когда соперник допустит неточность, и в любой момент готов ею воспользоваться. Если до матча Гукеш был фаворитом, то теперь шансы равны, и закончиться эта битва может чем угодно», — цитирует ТАСС Шипова.

Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени

Источник: ТАСС
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