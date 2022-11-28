Шипов: «Поражение Анны Музычук позволит ФИДЕ спокойно завершить турнир претенденток»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о поражении украинки Анны Музычук от китаянки Лэй Тинцзе в полуфинале турнира претенденток.

Во вторник на турнире претенденток начнутся четвертьфинальные матчи в группе B. Россиянка Екатерина Лагно сыграет с китаянкой Тань Чжунъи, в другом матче встретятся представительницы России Александра Костенюк и Александра Горячкина. В финале победитель группы B сыграет с Лэй Тинцзе.

«С организационной точки зрения, конечно, ФИДЕ стало легче — если бы в финале встретились российская и украинская шахматистки, это привело бы к абсолютно неизбежному скандалу. Даже если бы сейчас конфликт завершился, я не представляю себе, как ФИДЕ смогла бы выкрутиться в этой ситуации. Теперь там абсолютно все, независимо от политических взглядов, выдохнули, потому что турнир претенденток завершится и матч за мировую шахматную корону неизбежно состоится. Надеюсь, что там сыграет россиянка», — приводит слова Шипова ТАСС.

Финал турнира претенденток состоится в первом квартале 2023 года, место проведения матча пока не определено. Победитель получит 60 тысяч евро и право сыграть за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.