Шипов: «Комиссию по этике Международной шахматной федерации нужно упразднить»

Гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что комиссию по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) нужно не переизбирать в полном составе, а упразднить.

7 июня комиссия по этике ФИДЕ лишила Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года. 26 июня ФШР подала апелляцию на решение и потребовала переизбрать комиссию в полном составе.

«Видимо, руководители нашей шахматной федерации решили, что лучшая защита — это нападение. Я был очень удивлен этими требованиями, но не думаю, что они на данный момент выполнимы. Что касается переизбрания комиссии, я считаю, что это бессмысленно, потому что на место одних придут другие, которые будут придерживаться тех же взглядов. Я считаю, что комиссию надо не переизбирать, а упразднять. Эти люди почувствовали власть и стали настоящими палачами, вплоть до того что могут выносить санкции самому президенту ФИДЕ», — приводит слова Шипова ТАСС.