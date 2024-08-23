Смагин — о ничьей Лагно и Горячкиной: «С точки зрения борьбы это неспортивно»

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что Екатерина Лагно и Александра Горячкина провели неспортивную партию на чемпионате России, однако к ним нельзя за это предъявлять претензии.

«С точки зрения борьбы это неспортивно, но, с другой стороны, нельзя упрекнуть девушек за это. Регламент им позволял сыграть такую партию, и если говорить о турнирных стратегиях, то быстрая ничья — это хороший результат для обеих, они поступили рационально и в соответствии с правилами турнира. Конечно, тут вопрос, почему правила это разрешают, потому что на многих крупных турнирах действуют софийские правила, где запрещено предлагать быструю ничью. Есть возражения, что, если шахматисты захотят изначально сделать ничью, им будет не важно, нужно ли будет 30 ходов обязательно сделать, 40 или больше, но это гораздо труднее», — цитирует ТАСС Смагина.

В четверг Лагно сыграла вничью белыми фигурами с Горячкиной в 6-м туре турнира. Партия завершилась на седьмом ходу.

Суперфинал чемпионата России проходит в Барнауле, заключительный тур состоится 28 августа