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Сегодня, 18:15

Смагин: «Шахматистам Непомнящему и Дубову пора перестать заниматься глупостями»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что россиянам Яну Непомнящему и Даниилу Дубову пора перестать заниматься глупостями за доской.

«Мне кажется, ребятам пора перестать заниматься ерундой и более серьезно относиться к шахматам, в настолько большом спорте делать такие вещи — это глупость. Яну нужно сосредоточиться на своей главной цели, стать чемпионом мира, и не тратить силы впустую. Я считаю, что пора перестать в онлайн-турнирах разыгрывать денежные призы, а в живых соревнованиях нужно установить более четкие профессиональные правила. Не думаю, что chess.com будет как-то разбирать эту партию и что-то делать с Даней и Яном, потому что им по большому счету все равно, лишь бы ведущие гроссмейстеры мира играли в их турнирах», — приводит слова Смагина ТАСС.

29 декабря в партии 11-го тура чемпионата мира по блицу Непомнящий и Дубов сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Судья присудил россиянам по 0 очков. 9 января гроссмейстеры повторили свою партию на онлайн-турнире на платформе chess.com, однако на этот раз никаких санкций не последовало.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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