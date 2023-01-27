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Шахматист Артемьев хотел бы играть больше турниров с классическим контролем времени

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Победитель командного чемпионата мира по шахматам 2019 года в составе сборной России Владислав Артемьев хотел бы участвовать в большем количестве соревнований с классическим контролем времени.

«Я бы с удовольствием играл больше турниров в классику, но сейчас это не так просто, — приводит ТАСС слова Артемьева. — Объективно говоря, в России не так много турниров с классическим контролем времени, а за рубежом стало меньше предложений. Помимо этого, выехать стало труднее, сейчас есть логистические сложности, но, несмотря на это, я буду пытаться играть в классику».

24-летний Артемьев становился чемпионом Европы по блицу (2018) и классическим шахматам (2019). В 2022 году он выиграл международный турнир по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды», а также стал чемпионом России по быстрым шахматам.

Источник: https://tass.ru/sport/16905319
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