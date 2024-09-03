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Сегодня, 22:38

Шахматист Артемьев надеется, что россияне вновь будут выступать под флагом страны

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Двукратный чемпион России Владислав Артемьев выразил надежду, что отечественные шахматисты в ближайшее время смогут соревноваться под своим национальным флагом.

«Сейчас мы выступаем на международных турнирах в нейтральном статусе. Мне это не нравится, я бы хотел играть с флагом страны. Надеюсь, что скоро нам вернут всю нашу государственную символику», — цитирует Артемьева ТАСС.

В конце февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) лишила российских шахматистов права выступать на соревнованиях под своим флагом и гимном. Кроме того, в организации объявили, что не будут проводить официальные турниры и мероприятия на территории России и Белоруссии.

Источник: ТАСС
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