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Шахматы

Сегодня, 15:35

Шахматист Гребнев считает острой проблему жульничества в онлайн-турнирах

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Победитель юниорского чемпионата Азии Алексей Гребнев заявил, что проблема жульничества в шахматах проявляется чаще в онлайн-турнирах, нежели в офлайн-соревнованиях.

«Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете. В «живых» шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Ранее украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании.

Источник: ТАСС

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