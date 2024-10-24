Шахматист Гребнев считает острой проблему жульничества в онлайн-турнирах

Победитель юниорского чемпионата Азии Алексей Гребнев заявил, что проблема жульничества в шахматах проявляется чаще в онлайн-турнирах, нежели в офлайн-соревнованиях.

«Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете. В «живых» шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской», — приводит слова Гребнева ТАСС.

Ранее украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании.