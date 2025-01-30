Шахматист из Узбекистана извинился перед Вайшали, которой отказался пожать руку

Олимпийский чемпион по шахматам Нодирбек Якуббоев извинился перед обладательницей Кубка мира Рамешбабу Вайшали, подарив букет цветов.

Ранее в рамках фестиваля в Вейк-ан-Зее гроссмейстер из Узбекистана отказался пожать руку представительнице Индии. Позже Якуббоев пояснил в своих социальных сетях, что дело не в персоне его соперницы, а в религии, которая не позволяет ему прикасаться к посторонним женщинам.

Встречу Якуббоева и Вайшали, которая прогуливалась со своим братом, 10-м номером рейтинга ФИДЕ Рамешбабу Прагнанандха, выложили организаторы крупного турнира в Нидерландах.

Якуббоев: — Я сожалею о том, что произошло!

Вайшали: — Я не воспринимала это как плохой поступок, так что вы можете не переживать.

Якуббоев: — Это была неловкая ситуация для нас обоих. Я спешил в тот день, забыл объясниться лично с вами.

Вайшали: — Нет, но вы извинились, вы извинились! Я спокойна. Это совершенно нормально, можно не переживать по этому поводу.

Якуббоев: — Хорошо, спасибо. Я хочу пожелать вам удачи в оставшихся партиях, вам обоим.

Прагнанандха: — Да, все совершенно нормально, не переживай!

Якуббоев: — Я просто хочу, чтобы вы знали, что я уважаю вас обоих, вас и вашего брата, и всех индийских шахматистов.

Прагнанандха: — Да, мы знаем тебя, мы знаем тебя давно, так что не переживай.

Якуббоев: — Спасибо за понимание, и удачи. Всего наилучшего!

Вайшали: — До встречи!

После 10 туров Вайшали и Якуббоев занимают 9-е и 10-е место в турнире Challengers, набрав по 5 очков.

Прагнанандха идет на третьем месте в главном турнире — Masters, — набрав 6,5 очка. У Нодирбека Абдусатторова — 7 очков, у лидирующего Гукеша Доммараджу — 7,5.