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Карякин бросает вызов
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Шахматы

Сегодня, 13:30

Шахматист Карякин назвал День Победы одним из самых важных праздников

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель турнира претендентов 2016 года Сергей Карякин заявил, что День Победы является одним из самых важных праздников в России.

«День Победы — это один из самых важных праздников в нашей стране. Мы должны помнить и не забывать бессмертный подвиг миллионов наших героев. Это очень важно, так как без знания истории нет будущего. Я участвовал в акциях памяти, привозил часть вечного огня в одну из дружественных стран, и для меня это большая честь», — приводит слова Карякина ТАСС.

9 мая в параде Победы в Москве приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники, вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС).

Источник: ТАСС
Сергей Карякин (шахматы)
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