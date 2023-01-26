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Карякин бросает вызов
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26 января, 23:44

Карякин: «Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Шахматист Сергей Карякин заявил, что не намерен подстраиваться под рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для выступлений россиян на международных соревнованиях.

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции», — приводит слова Карякина ТАСС.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16897045
Сергей Карякин (шахматы)
ВАДА
МОК
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