Карякин: «Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться»

26 января, 23:44
Шахматист Сергей Карякин заявил, что не намерен подстраиваться под рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для выступлений россиян на международных соревнованиях.
«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции», — приводит слова Карякина ТАСС.
25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.