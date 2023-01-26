Карякин: «Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться»

Шахматист Сергей Карякин заявил, что не намерен подстраиваться под рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для выступлений россиян на международных соревнованиях.

«Я наслышан о требованиях МОК, но точно не буду под них подстраиваться. У меня есть своя позиция, и я не отступлю от нее. Пусть это все останется на их совести. Я ничему не удивлюсь, но надеюсь, что нас не будут отстранять за выражение гражданской позиции», — приводит слова Карякина ТАСС.

25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.