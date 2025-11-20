Карлсен — об участии в чемпионате мира по рапиду и блицу: «Хочу влезть в более узкие джинсы»

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с иронией прокомментировал свое участие в чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе, упомянув ситуацию со «скандальными» джинсами, из-за которых его дисквалифицировали с турнира в 2024 году.

«Девять лет назад я покинул чемпионат мира по рапиду и блицу в Дохе, дважды промахнувшись и вызвав несколько раз всеобщее негодование. В этом году я надеюсь улучшить первый результат и в любом случае обещаю добиться успеха во втором. Кроме того, мне придется активно тренироваться в спортзале, чтобы влезть в еще более узкие джинсы, чем в прошлый раз», — написал Карлсен в своих соцсетях.

В декабре 2024 года норвежец пришел в джинсах на чемпионат мира по рапиду. Он отказался сменить одежду и получил дисквалификацию за нарушение дресс-кода. Позднее Карлсен продал эти джинсы на аукционе за 36,1 тысячи долларов, а эти средства направил на благотворительность.

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2025 года пройдет в Дохе с 25 по 30 декабря.