Шахматист Нестеров планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке

Российский шахматист Арсений Нестеров заявил, что надеется получить американскую визу, чтобы сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке.

«Я бы хотел сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу. Понимаю, что американскую визу сейчас получить не очень просто, но я уже изучаю вопрос, как это сделать. Надеюсь, что у меня все получится, я смогу принять там участие и сыграть с сильнейшими шахматистами мира», — цитирует Нестерова ТАСС.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет в конце декабря 2024 года. В прошлом году он прошел в Самарканде, где россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.