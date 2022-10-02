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Шахматист Раджабов прокомментировал инцидент между Карлсеном и Ниманном

Виктория Кравченко

Победитель Кубка мира 2019 года азербайджанец Теймур Раджабов прокомментировал тот факт, что норвежец Магнус Карлсен обвинил американца Ханса Ниманна в жульничестве.

Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе после поражения от Ниманна в третьем туре турнира.

«Я предполагаю, что у него есть какие-то доказательства, иначе это юридически несостоятельное обвинение. Предполагаю, что они у него есть, потому что он выступает довольно открыто, скорее всего менеджеры и юристы подсказывают ему, что так можно делать. Это не очень правильная форма выражения, лучше это сделать в закрытой форме. Он чемпион мира, а чемпиону мира позволено больше, чем остальным. Они совершали и не такие поступки», — цитирует Раджабова ТАСС.

19 сентября на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup Карлсен снова встретился с Ниманном и обвинил его в жульничестве. После его заявлений Международная шахматная федерация (FIDE) объявила о том, что проведет расследование.

Источник: https://tass.ru/sport/15932191
Магнус Карлсен
Теймур Раджабов
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