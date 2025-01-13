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Володар Мурзин рассказал о насилии со стороны отца

Ана Горшкова
Корреспондент
Володар Мурзин.
Фото ФИДЕ
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Чемпион мира по рапиду, российский шахматист Володар Мурзин рассказал, почему в 11 лет ушел из дома. 18-летний спортсмен заявил о насилии со стороны отца.

По словам Мурзина, отношения с папой у него не были нормальными. Отец начал бить его с семи лет.

«Саршую сестру лопатой ударил, когда они со средней сестрой приехали к нему в гости (а ей тогда было всего 14 лет, после этого она никогда к нему не ездила), маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей. Поэтому, когда появилась возможность сбежать от него, мы это сделали. Мне тогда было 11 лет, и я незадолго до этого выиграл детский чемпионат Европы», — приводит слова Мурзина «Чемпионат».

Володар Мурзин. Володар Мурзин: биография чемпиона мира по быстрым шахматам

Шахматист рассказал, что он получил предложение от А Prof Chess Club Сергея Нестерова и с семьей убежал из Нижнего Тагила в Химки в служебную квартиру.

Мурзин родился в многодетной семьи. У него есть четыре родные сестры.

В 2024 году россиянин стал чемпион мира по рапиду, набрав 10 очков и не потерпев ни одного поражения. Также он является мастером спорта России (2020), призером командного чемпионата страны, победителем и призером ряда юниорских соревнований.

Володар Мурзин. «Ананд поздравил на русском языке». Первое большое интервью с Мурзиным после чемпионства
Источник: Чемпионат
Шахматы
Володар Мурзин
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