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Сегодня, 15:10

Шахматистка Баделько войдет в состав сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ольга Баделько, перешедшая в прошлом году из Белорусской федерации шахмат в Федерацию шахмат России (ФШР), войдет в состав национальной сборной и находится в процессе оформления гражданства РФ.

«Сегодня мы рады объявить о том, что женскую сборную ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Белоруссии. Сейчас спортсменка находится в процессе оформления российского гражданства», — приводит слова пресс-службы ФШР ТАСС.

Баделько 20 лет, она является международным мастером и гроссмейстером. Шахматистка является многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы в возрастной категории до 16 лет.

Источник: https://tass.ru/sport/17196205
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