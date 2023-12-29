Шахматистка Гунина лидирует после первого дня чемпионата мира по блицу

Российская шахматистка Валентина Гунина после первого игрового дня является лидером на чемпионате мира по блицу, которые проходят в Самарканде.

После 9 туров Гунина набрала 8,5 очка. Второй идет выступающая за Швейцарию Александра Костенюк с 7 очками, третья — представительница Индии Харика Дронавалли (7 очков).

По 7 очков также набрали россиянки Анастасия Боднарук, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно.

В четверг, 28 декабря, россиянка Анастасия Боднарук и норвежец Магнус Карлсен выиграли чемпионат мира по рапиду. Чемпионат мира по блицу завершится в субботу, 30 декабря.