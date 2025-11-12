Шахматистка Шухман может сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу

Чемпионка России по классическим шахматам Анна Шухман планирует сыграть на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«До конца года планирую сыграть на командном чемпионате мира и чемпионате мира по рапиду и блицу. Я люблю играть с быстрым контролем времени, блиц, но в классику чаще играю турниры, поэтому приходится ее любить тоже», — цитирует шахматистку ТАСС.

16-летняя Шухман в октябре стала самой юной чемпионкой России в истории.

Чемпионат мира по рапиду и блицу пройдет с 26 по 30 декабря в Катаре.