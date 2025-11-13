Шахматисты Гребнев, Есипенко и Дубов вышли в пятый раунд Кубка мира

В четверг, 13 ноября, на Кубке мира ФИДЕ в Индии состоялись тай-брейки 1/16 финала. Все три россиянина, продолжающие борьбу в турнире, вышли в следующий круг.

Алексей Гребнев победил Максима Вашье-Лаграва (Франция) в первой партии рапида и удержал ничью черными во второй. Таким образом, россиянин выиграл матч с общим счетом 2,5:1,5 и вышел в 1/8 финала.

Даниил Дубов и Рамешбабу Прагнанандха (Индия) сделали ничью в первой партии в быстрые шахматы, а во второй был сильнее игравший черными россиянин. Победа в мини-матче со счетом 2,5:1,5 обеспечила Дубову выход в следующий раунд.

Андрей Есипенко и Винсент Каймер (Германия) сделали ничьи в обеих «быстрых» партиях, после чего в обеих «десятиминутках» сильнее был россиянин, победивший с общим счетом 4:2.

В 1/8 финала соперником Даниила Дубова станет Сэм Шенкленд (США), а Андрея Есипенко и Алексея Гребнева жребий свел между собой.