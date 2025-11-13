Видео
13 ноября, 16:36

Шахматисты Гребнев, Есипенко и Дубов вышли в пятый раунд Кубка мира

Этери Кублашвили
Приглашенный автор
Андрей Есипенко и Даниил Дубов.
Фото Этери Кублашвили

В четверг, 13 ноября, на Кубке мира ФИДЕ в Индии состоялись тай-брейки 1/16 финала. Все три россиянина, продолжающие борьбу в турнире, вышли в следующий круг.

Алексей Гребнев победил Максима Вашье-Лаграва (Франция) в первой партии рапида и удержал ничью черными во второй. Таким образом, россиянин выиграл матч с общим счетом 2,5:1,5 и вышел в 1/8 финала.

Даниил Дубов и Рамешбабу Прагнанандха (Индия) сделали ничью в первой партии в быстрые шахматы, а во второй был сильнее игравший черными россиянин. Победа в мини-матче со счетом 2,5:1,5 обеспечила Дубову выход в следующий раунд.

Андрей Есипенко и Винсент Каймер (Германия) сделали ничьи в обеих «быстрых» партиях, после чего в обеих «десятиминутках» сильнее был россиянин, победивший с общим счетом 4:2.

В 1/8 финала соперником Даниила Дубова станет Сэм Шенкленд (США), а Андрея Есипенко и Алексея Гребнева жребий свел между собой.

    "Все партии завершились тай-брейком". Что за некомпетентные журналисты в СЭ! На каждом этапе кубка мира играются мини-матчи. Две партии с "нормальным" контролем (1.5 часа на 40 ходов и 30 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход; для сравнения во времена Карпова, Каспарова, Крамника было по 2.5 часа на 40 ходов без добавления секунд за каждый ход). При ничейном результате после двух партий (1:1) играется тай-брейк. Две партии с контролем 15 минут + 10 секунд на ход. При ничьей еще две партии по 10 минут + 10 секунд на ход. Потом еще две (5 + 3). Если по-прежнему ничья, то еще две - 3 минуты и 2 секунды на ход. Если снова ничья - то так называемый Армагеддон. Здесь если играющий белыми выиграл, он проходит дальше, если не выиграл, то дальше проходит игравший черными. Все три МАТЧА с участием наших закончились на тай-брейке. Дубов и Гребнев выиграли на его первом этапе (одну партию выиграли, во второй ничья). Есипенко на втором. Но именно матча, а не партии!

    13.11.2025

