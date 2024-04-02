Шахматный турнир претендентов 2024: состав участников и все россияне

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Состав участников формируется из вице-чемпиона мира, победителя и призеров Кубка мира, а также финалистов Grand Swiss и гроссмейстера с наивысшим рейтингом.

Состав участников турнира претендентов-2024:

Ян Непомнящий (Россия)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Фабиано Каруана (США)

Ниджат Абасов (Азербайджан)

Видит Гуджрати (Индия)

Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Алиреза Фирузджа (Франция)

Победитель Кубка мира-2023 норвежский шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в данном турнире.

Также в женском разряде примут участие два российских гроссмейстера Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.

Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.