Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Шахматы
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

2 апреля, 12:30

Шахматный турнир претендентов 2024: состав участников и все россияне

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ян Непомнящий.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Турнир претендентов-2024 пройдет с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). Состав участников формируется из вице-чемпиона мира, победителя и призеров Кубка мира, а также финалистов Grand Swiss и гроссмейстера с наивысшим рейтингом.

Состав участников турнира претендентов-2024:

  • Ян Непомнящий (Россия)
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия)
  • Фабиано Каруана (США)
  • Ниджат Абасов (Азербайджан)
  • Видит Гуджрати (Индия)
  • Хикару Накамура (США)
  • Гукеш Доммараджу (Индия)
  • Алиреза Фирузджа (Франция)

Победитель Кубка мира-2023 норвежский шахматист Магнус Карлсен отказался участвовать в данном турнире.

Также в женском разряде примут участие два российских гроссмейстера Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Все россияне будут выступать в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.

Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.

Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
Ян Непомнящий
2
Обсудить
Читайте также
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Аршавин теперь забивает за «Спартак». Сын экс-игрока «Зенита» и Юлии Барановской родился после скандального развода родителей и не видел папу больше пяти лет
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Иранец Табатабаи назвал Каруану фаворитом турнира претендентов