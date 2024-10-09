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Шахматы

9 октября, 09:15

Шахматный вундеркинд Шогджиев не сыграет на ЧМ в Нью-Йорке

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев, обыгрывавший гроссмейстеров на взрослом чемпионате мира-2023 по рапиду, в интервью «СЭ» рассказал о ближайших планах.

— После ЧМ-2023 по быстрым шахматам и блицу в Самарканде вы стали очень популярны. В каждом турнире теперь к вам повышенное внимание. Тяжело с этим справляться?

— Более-менее спокойно воспринимаю эти изменения. По крайней мере это не мешает мне заниматься шахматами.

— В этом году придется пропустить декабрьский ЧМ из-за проблем с визой?

— Да. Мне кажется, никто из наших юниоров не доедет до США. Возможно, я ошибаюсь.

— В этом году вы выиграли чемпионат России до 11 лет в Екатеринбурге, набрав 9 очков из 9. Добиться 100-процентного результата было главной целью на турнир?

— Самое важное — это было выиграть, но и постараться сделать 9 из 9, если хорошо пойдет игра.

— Поставили уже цели на следующий год?

— Попытаться стать международным мастером.

Роман Шогджиев. «В чемпионском матче шансы 80/20 в пользу Гукеша, но болеть буду за Дин Лижэня». Интервью с главным шахматным вундеркиндом страны

Шахматы
Роман Шогджиев

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