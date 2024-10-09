Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

9 октября, 09:30

Шахматный вундеркинд Шогджиев: «Не ожидал, что Гукеш проведет настолько сильный год»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев, обыгрывавший гроссмейстеров на взрослом чемпионате мира-2023 по рапиду, в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах Всемирной шахматной олимпиады-2024.

— А есть любимый игрок из действующих российских гроссмейстеров?

— Выделю Яна Непомнящего и Даниила Дубова.

— Следите за их выступлениями?

— Да, стараюсь, но не скажу, что очень внимательно. Зато отслеживаю почти все партии Магнуса, следил за Всемирной шахматной олимпиадой-2024 в Будапеште.

— Как вам результат Индии и лично Гукеша Доммараджу, который набрал 9 очков из 10 на первой доске?

— Фантастический результат — поднять свой рейтинг на 30 пунктов в таком важном турнире. Мне казалось, что такое невозможно. Вообще не ожидал, что он проведет настолько сильный год. Особенно впечатлила его стабильная игра в дебютном турнире претендентов.

— Думали, что не выдержит давления?

— Казалось, что по уровню игры он где-то четвертый-пятый в этой компании, но Гукеш превзошел самые смелые ожидания.

— Говорят, что Гукеш и другие таланты из Индии работают над шахматами по восемь часов в день. Вы близки к этой цифре?

— Тренируюсь по пять-шесть часов в день. Порой и шесть с половиной.

Роман Шогджиев. «В чемпионском матче шансы 80/20 в пользу Гукеша, но болеть буду за Дин Лижэня». Интервью с главным шахматным вундеркиндом страны
Шахматы
Роман Шогджиев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Сегодня
Вчера
Неделя