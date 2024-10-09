Шахматный вундеркинд Шогджиев: «Не ожидал, что Гукеш проведет настолько сильный год»

Девятилетний российский шахматист Роман Шогджиев, обыгрывавший гроссмейстеров на взрослом чемпионате мира-2023 по рапиду, в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах Всемирной шахматной олимпиады-2024.

— А есть любимый игрок из действующих российских гроссмейстеров?

— Выделю Яна Непомнящего и Даниила Дубова.

— Следите за их выступлениями?

— Да, стараюсь, но не скажу, что очень внимательно. Зато отслеживаю почти все партии Магнуса, следил за Всемирной шахматной олимпиадой-2024 в Будапеште.

— Как вам результат Индии и лично Гукеша Доммараджу, который набрал 9 очков из 10 на первой доске?

— Фантастический результат — поднять свой рейтинг на 30 пунктов в таком важном турнире. Мне казалось, что такое невозможно. Вообще не ожидал, что он проведет настолько сильный год. Особенно впечатлила его стабильная игра в дебютном турнире претендентов.

— Думали, что не выдержит давления?

— Казалось, что по уровню игры он где-то четвертый-пятый в этой компании, но Гукеш превзошел самые смелые ожидания.

— Говорят, что Гукеш и другие таланты из Индии работают над шахматами по восемь часов в день. Вы близки к этой цифре?

— Тренируюсь по пять-шесть часов в день. Порой и шесть с половиной.