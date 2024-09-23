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Шипов назвал ФИДЕ недружественной организацией после решения о сохранении санкций против России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на решение Генассамблеи Международной шахматной федерации (ФИДЕ) оставить в силе санкции против российских шахмат.

«ФИДЕ показала, что она остается недружественной нам организацией. Очевидно, что голосование сделало многих делегатов беззащитными, 60 из них просто вышли из зала, не желая нести какую-либо ответственность. На многих оказывалось политическое давление, и оно сработало«, — приводит слова Шипова ТАСС.

В воскресенье, 22 сентября, стало известно, что в ФИДЕ отклонили предложение о полноценном допуске шахматистов из России и Белоруссии к участию в международных турнирах. При этом в организации планируют провести консультации с МОК о частичном допуске спортсменов из этих стран к командным соревнованиям.

Источник: ТАСС

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