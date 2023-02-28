Шипов назвал хорошим решением переход Федерации шахмат России в Азию

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (ACF) является хорошим решением, так как в Азии конкуренция намного серьезнее, чем в Европе.

«Я отношусь к этому положительно и надеюсь, что наши шахматисты расширят свои возможности, смогут снова играть в командных турнирах, отбираться на Кубок мира, вернуться в активную шахматную жизнь. Дьявол, как обычно, кроется в деталях, хотелось бы, чтобы мы играли с флагом и гимном, но я допускаю, что этого не будет, но посмотрим. Даже если бы сейчас не было бы никаких конфликтов, переход в Азию в принципе был бы правильным шагом, потому что там уровень конкуренции значительно выше, сейчас Индия и Китай превосходят любую европейскую страну по количеству сильных шахматистов. Важный вопрос — как теперь будут распределяться квоты на Кубок мира. Не получится ли так, что европейцы теперь будут хлопать в ладоши, так как у них отборочные соревнования будут легче, а китайцы и индийцы будут роптать, так как русские станут отбирать квоты. Это очень важный вопрос, который должна решить Международная шахматная федерация», — приводит слова Шипова ТАСС.

28 февраля делегаты генассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Решение о переходе в ACF было принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил решение ФШР перейти в ACF.