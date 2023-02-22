Шипов назвал невозможным возвращение ФШР в Европу

Международный гроссмейстер Сергей Шипов в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Интересно, сможем ли мы выступать под флагом и гимном России в соревнованиях Азии. Сам факт участия — это уже хорошо. Мне кажется, что дискриминация будет продолжена. Возможно ли возвращение в Европу? Думаю, что нет. Нам это не выгодно. В Азии перспективы лучше», — сказал Шипов «СЭ».

Ранее пресс-службе ФШР сообщили, что решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из европейской в азиатскую федерацию (ACF) будет принято 28 февраля.

ФШР может стать первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.