Шипов назвал политически обоснованным решением отстранение шахматного комментатора Смирина

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Гроссмейстер Сергей Шипов назвал политически обоснованным решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить израильтянина Илью Смирина от комментирования матчей за сексистские высказывания.
Смирина отстранили за шутливое высказывание о том, что игра в шахматы не подходит женщинам. Гроссмейстер так выразился во время матча этапа Гран-при ФИДЕ Екатерина Лагно — Чжу Цзиньэр.
«Международная шахматная федерация живет в определенном политическом поле, в котором доминируют толерантность и другие модные понятия. Если бы она занималась настоящими делами, развитием шахмат и абстрагировалась от политики, то тогда эту историю можно было бы обратить в шутку, утихомирить людей. Но поскольку гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский и ряд других чиновников организации мыслят политическими категориями, то у них не было выбора — надо было следовать имиджу западных политиков, найти сексизм и прочие «измы». Потому спорт и связали с большой политикой, став преследовать Россию, для них это норма», — приводит слова Шипова ТАСС.
Шипов заявил, что часть женщин остро восприняли слова, посчитав их оскорбительными.
«Нашлись женщины, которые остро восприняли эти совершенно добродушные и логичные по сути слова, для них они показались оскорбительными. Но шахматный мир в общем и целом на стороне Ильи Смирина, профессионалы и любители шахмат считают, что он имеет право на подобные мнения, а решение ФИДЕ — политически ангажированный шаг», — добавил Шипов.