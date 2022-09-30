Шипов назвал политически обоснованным решением отстранение шахматного комментатора Смирина

Гроссмейстер Сергей Шипов назвал политически обоснованным решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранить израильтянина Илью Смирина от комментирования матчей за сексистские высказывания.

Смирина отстранили за шутливое высказывание о том, что игра в шахматы не подходит женщинам. Гроссмейстер так выразился во время матча этапа Гран-при ФИДЕ Екатерина Лагно — Чжу Цзиньэр.

«Международная шахматная федерация живет в определенном политическом поле, в котором доминируют толерантность и другие модные понятия. Если бы она занималась настоящими делами, развитием шахмат и абстрагировалась от политики, то тогда эту историю можно было бы обратить в шутку, утихомирить людей. Но поскольку гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский и ряд других чиновников организации мыслят политическими категориями, то у них не было выбора — надо было следовать имиджу западных политиков, найти сексизм и прочие «измы». Потому спорт и связали с большой политикой, став преследовать Россию, для них это норма», — приводит слова Шипова ТАСС.

Шипов заявил, что часть женщин остро восприняли слова, посчитав их оскорбительными.

«Нашлись женщины, которые остро восприняли эти совершенно добродушные и логичные по сути слова, для них они показались оскорбительными. Но шахматный мир в общем и целом на стороне Ильи Смирина, профессионалы и любители шахмат считают, что он имеет право на подобные мнения, а решение ФИДЕ — политически ангажированный шаг», — добавил Шипов.