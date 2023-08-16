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Сегодня, 16:34

Шипов назвал слабым выступление российских шахматистов на Кубке мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил выступление российских шахматистов на Кубке мира в Баку.

«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал, — цитирует Шипова ТАСС. — Там много молодых шахматистов, и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах. Надеюсь, что и наша молодежь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята».

Впервые четвертьфинал Кубка мира проходит без россиян. Дальше всех прошел Ян Непомнящий, он проиграл в 1/8 финала.

Кубок мира завершится 23 августа.

Источник: ТАСС
Шахматы
Ян Непомнящий
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